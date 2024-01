180Hz AOC 24G4X en 27G4X gaming monitoren zijn G-Sync compatible

De AOC 24G4X en 27G4X zijn instap gaming monitoren met een vlotte beeldsnelheid. Afbeeldingen bij dit artikel van de 24G4X – de 27G4X is precies hetzelfde, alleen net iets groter.

180 is het nieuwe 165 voor 2024. Wie dat niets zegt, is vermoedelijk geen PC gamer. We hebben het over de beeldsnelheid, die bij de nieuwe instapmodellen gaming monitoren van AOC weer een stukje hoger ligt.

Onder de naam AOC Gaming brengt dit dochterbedrijf van het Chinese TPV Technologies gaming monitoren die te sober zijn om met een Agon label te pronken. Desalniettemin zitten er soms hele interessante modellen tussen de G-series door de jaren heen. De nieuwe G4-serie begint dit jaar met de AOC 24G4X en de AOC 27G4X. Afgezien van een weer iets hogere snelheid valt op dat beide G-Sync compatible zijn.

AOC 24G4X en AOC 27G4X: snelle basic schermen

Die G-Sync compatibiliteit is vooral een kwestie van certificering. Ook niet expliciet compatibele schermen zijn via de driver…