14 Altcoins die komende week worden vrijgegeven ~ Crypto-Gids

Hier presenteren we de slotopeningen in de cryptocurrency markt met een kalender.

Na een week met een hoge volatiliteit in de cryptocurrency markt, wacht beleggers een stabiele week in termen van slotopeningen in altcoins.

Near (NEAR)

Marktwaarde: $1,05 miljard

Bedrag vrijgeven tokens: $8,69 miljoen (0,82% van market cap)

Datum uitgave: 4 september 2023, 03:00

WazirX (WRX)

Marktwaarde: $37.08 miljoen

Bedrag vrijgeven tokens: $2,91 miljoen (7,86% van marktwaarde)

Datum uitgave: 4 september 2023, 03:00

Vega Protocol (VEGA)

Marktwaarde: $73,98 miljoen

Bedrag vrijgeven tokens: $1,14 miljoen (1,55% van marktwaarde)

Datum uitgave: 5 september 2023, 08:00

Galxe (GAL)

Marktwaarde: $51,80 miljoen

Bedrag vrijgeven tokens: $2,36 miljoen (4,56% van marktwaarde)

Datum uitgave: 5 september 2023, 08:00

Talken (TALK)

Marktwaarde: $17,29 miljoen

Bedrag vrijgeven tokens: $1,04 miljoen (5,92% van marktwaarde)

Datum uitgave: 6 september 2023, 03:00

Tokocrypto (TKO)

Marktwaarde: $35,72 miljoen

Bedrag vrijgeven tokens: $ 2,70…