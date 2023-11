120Hz Dell UltraSharp monitoren doorbreken een hardnekkige barrière

De Dell UltraSharp U2724HE is een van vier nieuwe modellen met een 120Hz-beeldsnelheid – voor kantoorgebruik, jawel. Eindelijk.

Een hoge beeldsnelheid zorgt voor een prettiger schermervaring, dat weten smartphonegebruikers en gamers al jaren. Met de komst van de nieuwe Dell UltraSharp monitoren komt deze functie eindelijk naar het kantoor.

Dat gamers baat hebben bij een hogere verversingsfrequentie, zoals het in jargon heet, is al jaren bekend. De stap van 60 naar 120 beelden per seconde was de eerste, maar ook de grootste vooruitgang. Smartphones boven de absolute onderklasse bieden ook al de nodige tijd hoge beeldsnelheden (de iPhone uitgezonderd). Monitoren voor ‘gewoon’ kantoorgebruik bleven echter hangen op 60 hertz. Vier nieuwe 120Hz Dell UltraSharp monitoren doorbreken nu die grens. Vermoedelijk volgt de rest van de markt binnen afzienbare tijd. Voor nu zijn er de Dell UltraSharp U2724DE (met Thunderbolt), de UltraSharp U2724D, de UltraSharp…