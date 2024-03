11 ondergewaardeerde dividendaandelen die… | Morningstar

Europese beleggers houden van dividendaandelen. Het bewijs hiervoor is het dividendrendement van de Morningstar Europe Index dat 3,04% bedraagt (per ultimo februari 2024), terwijl het dividendrendement van de Morningstar US Market TR Index niet verder komt dan 1,03%.

Dat is niet zomaar een statistiek. Historisch gezien hebben Europese aandelen hogere dividenden betaald dan Amerikaanse bedrijven. Vijf jaar geleden, in februari 2019, was het dividendrendement voor de Europese index bijvoorbeeld 3,4% vergeleken met 1,9% voor de Amerikaanse index.

De sectorsamenstelling van de indices heeft hier natuurlijk veel mee te maken. Er staan enkele gezondheidszorgaandelen in de top 10 van de Morningstar Europe Index; Novo Nordisk, Novartis, AstraZeneca en Roche Holding. Dat zijn over het algemeen goede dividendbetalers, terwijl de Amerikaanse index wordt gedomineerd door technologieaandelen (Microsoft, Apple en Nvidia) en communicatiediensten (Meta Platforms en…

Lees verder bij www.morningstar.nl