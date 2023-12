100 miljard aan verzekerde schade door natuurrampen

Leestijd: < 1 minuut

Natuurrampen hebben dit jaar naar schatting voor 100 miljard dollar (bijna 93 miljard euro) aan verzekerde schade veroorzaakt. Dat is minder dan vorig jaar, maar nog steeds een stuk meer dan gemiddeld. Dat meldt de herverzekeraar Swiss Re.

Het totale verlies door rampen zoals de aardbeving in Turkije en Syrië en de natuurbranden op Hawaï werd geschat op ongeveer 260 miljard dollar (meer dan 241 miljard euro). Ook dat is minder dan vorig jaar, maar meer dan het tienjaarlijkse gemiddelde, aldus Swiss Re, een verzekeraar voor verzekeraars. Voor zo’n 40 procent van de ravage waren mensen of bedrijven verzekerd.

Het Zwitserse financiële concern zegt bovendien dat er een recordbedrag van 60 miljard dollar aan verzekerde schade was voor zware onweersbuien, met name in Europa en de Verenigde Staten. Schade door dit soort onweersbuien, met plotselinge stortbuien, hevige wind en hagel, stijgt al dertig jaar met ongeveer 7 procent per jaar en bedroeg de…