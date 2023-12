Als ervaren secretaresse weet je als geen ander dat het vinden van de perfecte vacature een uitdaging kan zijn. Met zoveel concurrentie is het essentieel om je zoekstrategie te optimaliseren en de beste kansen te benutten. In dit blog lees je onze 10 tips om de beste secretaresse vacatures te vinden en jouw carrière zo een hoger niveau te tillen.

#1 Gebruik specifieke zoektermen

Wanneer je via Google, LinkedIn of andere vacaturebank op zoek gaat naar secretaresse vacatures, probeer dan om wat meer specifieke zoektermen te gebruiken. Voer ook eens andere zoektermen in, zoals bijvoorbeeld ‘senior executive assistant vacature’ of ‘juridisch secretaresse vacature’. Dit vergroot de relevantie van je zoekresultaten. Beter is om ook een plaats of regio toe te voegen aan je zoekterm.

#2 Optimaliseer je cv

We slaan de ‘standaard’ tips zoals een overzichtelijke opmaak met duidelijke secties en koppen even over. Natuurlijk weet als geen ander dat een goed gestructureerd cv…