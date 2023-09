10 tips om assertiever te zijn op je werk

Het kan nog weleens een uitdaging zijn om assertief te zijn en je standpunt te laten gelden in je werkomgeving. In dit blog geven we je 10 waardevolle tips.

1:) Ken je eigen waarde

Het begint allemaal met zelfvertrouwen. Herinner jezelf eraan dat je een belangrijk lid van het team bent en dat je vaardigheden en bijdragen waardevol zijn voor de organisatie. Als je je eigen waarde begrijpt, zul je gemakkelijker de inspiratie vinden om assertiever te zijn.

2:) Wees duidelijk in je communicatie

Duidelijke communicatie is de sleutel tot assertiviteit. Wees beknopt en specifiek in wat je wilt zeggen of vragen. Vermijd vaagheid en dubbelzinnigheid. Als je bijvoorbeeld met je manager praat over je workload, zeg dan niet alleen: Ik heb te veel werk. In plaats daarvan kan je beter zeggen: Ik merk dat ik moeite heb om al mijn taken binnen de deadlines af te krijgen. Kunnen we samen kijken naar hoe we mijn werklast kunnen verminderen of herverdelen?.

3:) Gebruik Ik-boodschappen

In plaats van…