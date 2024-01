10 ondergewaardeerde Wide Moat aandelen

De Morningstar Wide Moat Focus Index volgt bedrijven die een Wide Moat rating hebben en het meest ondergwaardeerd zijn ten opzichte van de Fair Value die Morningstar’s aandelenanalisten ervoor berekenen. Een Wide Economic Moat betekent dat een bedrijf een gezonde balans heeft en ook een voorsprong op de concurrentie die voor langere tijd houdbaar is.

Hoe heeft deze verzameling van ondergewaardeerde Wide Moat aandelen gepresteerd in 2023? Nou, behoorlijk goed, want de Morningstar Wide Moat Focus Index heeft de bredere Morningstar US Market Index verslagen met bijna 6 procentpunten per 15 december 2023. De ondergewaardeerde Wide Moat aandelen die deel uitmaken van de index hebben de bredere markt ook verslagen over de trailing drie-, vijf- en tienjaarsperioden.

Met zulke resultaten op zak zijn de namen in de Morningstar Wide Moat Focus Index vruchtbaar jachtgebied voor lange-termijn beleggers die op zoek zijn naar aandelen van hoge kwaliteit met een gunstige waardering die nu…

