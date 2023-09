10 bewezen motivatie tips als je geen zin hebt om hard te lopen

Een haat-liefdeverhouding met hardlopen. Voor sommige hardlopers is het lastig om het hardlopen vol te houden. Zeker voor de beginnende loper. Een blessure, zware benen, slecht weer of gewoon een keer geen zin. Je slaat een training over en voor je het weet staan je hardloopschoenen alweer een maand in de kast. Hoe hou je het hardlopen vol? Hoe maak je hardlopen leuker? Tien effectieve tips om je hardlopen weer een boost te geven.

1. Loop samen

Vind je het saai of moeilijk om alleen te lopen? En ben je daardoor de motivatie kwijt om te trainen? Ga dan samen met een hardloopmaatje. Je hebt niet alleen een stok achter deur om echt te gaan, samen hardlopen is ook nog eens super leuk. Je kunt ook lid worden van een