1 op 5 thuiswerkers heeft hierover geen duidelijke afspraak

Uit een recent onderzoek van TNO is gebleken dat een op de vijf werknemers die de mogelijkheid hebben om thuis te werken, geen duidelijke afspraken hierover hebben gemaakt met hun werkgevers.

Toename van Thuiswerken na de Pandemie

De coronapandemie heeft geleid tot een significante stijging in het aantal werknemers dat thuiswerkt, en volgens TNO is deze trend voorlopig niet aan het veranderen. Ondanks dat bijna twee derde van de werknemers nog steeds volledig op locatie werkt, is het aantal uren dat thuis wordt gewerkt in de laatste vier jaar toegenomen van gemiddeld 2,6 uur naar bijna zeven uur per week.

Er bestaat echter nog veel onduidelijkheid rondom het thuiswerken. Hoewel de meerderheid van de werkgevers thuiswerken toestaat, is dit slechts bij een op de drie werknemers formeel vastgelegd. Bijna de helft van de respondenten gaf aan dat er op informele wijze een regeling was getroffen, terwijl bij een op de vijf werknemers er helemaal geen…