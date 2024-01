1. FC Union Berlin nadert vraagprijs

Het lijkt een kwestie van tijd voordat de deur van het Philips Stadion achter zich dichttrekt. Volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is 1. FC Union Berlin de belangrijkste gegadigde om deze maand toe te slaan en bereid om vijf miljoen euro te betalen. Het Duitse bod (‘pakweg’ vier miljoen euro) is op dit moment nog niet hoog genoeg, maar een vertrek van Vertessen uit Eindhoven lijkt desondanks in de maak.

Hoewel de Belg voor de winterstop vooral genoegen moest nemen met een rol als invaller, kan hij met een goed gevoel terugkijken op de eerst seizoenshelft. In de minuten die hij kreeg, bewees hij een belangrijke waarde te kunnen zijn. En dat hadden PSV en Peter Bosz nodig, niet in de laatste plaats omdat Noa Lang en Hirving Lozano kwakkelden met hun fitheid. Zo had Vertessen met een geweldige invalbeurt een belangrijk aandeel in de gedenkwaardige overwinning bij Sevilla in de Champions League én scoorde hij in de thuiswedstrijd tegen Arsenal.