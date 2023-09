📷 Gers Pardoel overgebracht naar ziekenhuis na lelijke val

Gers Pardoel heeft iedereen goed doen schrikken. De Nederlandse zanger kwam zwaar ten val.

Gers Pardoel deelde het nieuws van zijn val op z’n Instagram. Daar zagen we ook enkele beelden van hem in het ziekenhuis.

Op de beelden zien we Gers met zijn arm in het gips ligt. De zanger van onder meer de hit ‘Bagagedrager’ zou donderdag zwaar onderuit zijn gegaan tijdens het skaten.

Al is dat niet helemaal zeker. Wat wel zeker is, is dat Gers enkele weken zal nodig hebben om te herstellen van die val.

Instagram@gers_pardoel

De zanger blijft wel optreden. “The show must go on”, schrijft hij op Instagram.

En dus verscheen Gers in een rolstoel op het podium. Het zorgde zeker niet voor minder sfeer.