🎥 Maxime Meiland deelt prachtige beelden naar aanleiding van bijzonder mooi nieuws

De Meilandjes genoten eerder deze maand van een deugddoende vakantie. Intussen zijn ze weer thuis, net op tijd om iets bijzonders te vieren.

Op 30 juli 2022 beleefde Maxime Meiland – naast de geboorte van haar dochters Claire en Vivé – een van de mooiste dagen uit haar leven. De ‘Chateau Meiland‘-ster stapte in het huwelijksbootje met haar partner Leroy Molkenboer.

Maxime en Leroy leerden elkaar kennen toen Leroy in het voorjaar van 2020 als cameraman kwam draaien op de set van ‘Chateau Meiland‘ in Frankrijk. Er was meteen een klik, maar Leroy moest terug naar Nederland. Het heeft dan ook even geduurd voor ze een relatie kregen.

Daarna mocht het snel gaan. In september van 2021 mochten Leroy en Maxime hun dochtertje Vivé verwelkomen. Enkele maanden later ging Leroy op één knie voor zijn vriendin. Na een verloving van zo’n vier maanden stapten ze in het huwelijksbootje.

Dat was zondag exact één jaar geleden. Op sociale media staat het koppel stil bij hun…